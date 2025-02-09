Чісора – про наступного суперника: Я збираюсь зателефонувати Усику

Британський боксер Дерек Чісора озвучив бажаних суперників після перемоги над Отто Валліном.

Спортсмен поспілкувався із журналістами Talksport.

"Тепер я хочу зателефонувати Усику. Побачимо, чи зможемо ми провести реванш. Дуже хочу з ним зустрітись – я досі вважаю, що мав перемагати у 2020 році. Ви хочете, щоб я зустрівся з Ей Джеєм? Подивимось, як усе складатиметься. Тому зараз – Усик. Джошуа? Цього може не статися", – розповів Чісора.

Нагадаємо, у 2020 році британець програв Олександру одноголосним рішенням суддів.

Завдяки перемозі над Валліном, Чісора піднявся на другу позицію у рейтингу IBF. Ймовірно, він зможе розглядатися як головний претендент на поєдинок за цей титул, яким наразі володіє Даніель Дюбуа.

Зазначимо, що на сайті "Чемпіон" є відеоогляд бою Чісора – Валлін.