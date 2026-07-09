Хоче розпочати новий етап у кар'єрі: суперник Сіренка оцінив майбутній бій

Шведський боксер Отто Валлін (28-3, 16 КО) розповів, що 26 липня 2026 року дебютує у новому промоушені Zuffa Boxing із поєдинку проти українця Владислава Сіренка (22-1, 19 КО) у межах шоу Zuffa Boxing 09 на "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Про це він висловився у своєму профілі в Інстаграмі.

Поєдинок Сіренко – Валлін стане головним боєм прелімів на шоу Zuffa Boxing 09. Регламент включає 10 раундів.

"Протягом останнього року я дуже наполегливо працював у спекотному Х'юстоні, щоб бути готовим до цього моменту, і не можу дочекатися, щоб ефектно розпочати новий етап своєї кар'єри", – написав Валлін.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Сиренко програв одноголосним рішенням суддів Соломону Дакресу – 91:99, 92:98, 92:99, зазнавши першої поразки в кар'єрі.

Валлін у листопаді 2025-го достроково у другому раунді нокаутував американця Кріса Томаса. Перед цим у лютому того ж року, швед програв Дереку Чісорі одноголосним рішенням суддів, після чого навіть допускав можливість завершення професійної кар'єри.