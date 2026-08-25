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Український супертяж зробив прогноз на титульну битву Ітауми та Хрговича

Денис Іваненко — 25 серпня 2026, 10:22
Український супертяж зробив прогноз на титульну битву Ітауми та Хрговича
Владислав Сіренко
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Владислав Сіренко (23-1, 20 КО) поділився очікуваннями від бою зіркового проспекта Мозеса Ітауми (14-0, 12 KO) із Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО).

Його слова передає Діденко про БОКС.

Український супертяж вважає, що це буде дуже серйозна перевірка для британця, якому чимало експертів прогнозують домінування в "королівському" дивізіоні. Він заявив, що хорват найнебезпечнішим буде на початку поєдинку, а вже згодом "Новий Майк Тайсон" має отримати перевагу.

"Це дуже крутий поєдинок і, безсумнівно, найсерйозніший іспит для Ітауми на поточному етапі його кар'єри. За логікою речей, Хргович буде надзвичайно небезпечним у першій половині бою. Саме ці стартові раунди покажуть реальний ментальний рівень Мозеса, його боксерський IQ та здатність тримати удар від топового суперника.

Але якщо бій перейде за екватор, у другій половині зустрічі я віддаю перевагу Ітаумі. Його молодість, швидкість і свіжість мають стати вирішальним фактором, коли Філіп почне втрачати темп", – сказав Сіренко.

Зазначимо, що цей бій відбудеться 29 серпня на "O2 Arena" в Лондоні. На кону стоятиме чемпіонський пояс IBF.

Раніше прогноз на це протистояння зробив Олександр Красюк. Український промоутер також очікує на конкурентну битву та сумнівається, що вона завершиться достроково.

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