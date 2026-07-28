Сіренко: Я готовий боксувати з будь-яким топовим суперником

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко поставив яскраву крапку в бою з відомим шведом Отто Валліним, нокаутувавши суперника за лічені секунди до фінального гонгу.

В ексклюзивному коментарі "Чемпіону" 31-річний українець підбив підсумки поєдинку, оцінив порівняння з топовими супертяжами та розповів, чого чекає далі.

– Неймовірне повернення від тебе. Емоції вже трохи вщухли чи ще тримають тебе?

– Емоції були присутні безпосередньо в рингу, але зараз вони вже повністю вщухли. Для мене цей результат – це насамперед якісно виконана робота, до якої ми йшли через довгий і виснажливий тренувальний табір.

– Ось цей ривок наприкінці поєдинку, що це було, ти відчув, що можеш його добити, чи все ж просто віддав усі сили в останні секунди?

– Незважаючи на перевагу в рахунку, команда налаштувала мене на те, щоб віддати всі сили у фінальному раунді та завершити поєдинок достроково.

Владислав Сіренко (зліва) та Отто Валлін Getty Images

– Тебе вже почали порівнювати з топовими боксерами, які боксували проти Валліна, але не змогли його нокаутувати. Що це означає для тебе?

– Такі порівняння приємні, але кожен поєдинок унікальний. Я не фокусуюся на чужих результатах. Мій нокаут – це чітко реалізований план нашої команди на конкретний вечір.

– Зуффа вже номінувала тебе як найкращий виступ на цьому вечорі боксу, яка була твоя реакція, коли дізнався про це? І якщо це можливо, розкажи, що саме це за гонорар. Бо в UFC, наприклад, бувають премії у вигляді автівок і т. д.

– Про номінацію мені повідомив менеджер. Наразі я не володію деталями щодо того, що саме передбачає ця премія чи бонус. У будь-якому разі отримати таке визнання від організації за результат у рингу приємно.

– Звісно, що амбіції зростають. Чи є той, проти кого хотів би провести наступний бій?

– Я не маю звички викликати когось персонально. Моя головна мета – це титульні поєдинки, і я готовий боксувати з будь-яким топовим опонентом на цьому шляху. Вибором найкращого варіанту для моєї кар'єри традиційно займатиметься команда.