Сіренко: Не хочу зосереджуватися на Валліні. Я концентруюсь на собі

Український суперважковаговик Владислав Сіренко підтвердив, що повернеться на ринг уже 26 липня.

В ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" 31-річний боксер розповів про підготовку до поєдинку, оцінив досвід ймовірного суперника та поділився, як пережив першу поразку в кар'єрі.

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– Перш за все, підтверди чи спростуй інформацію про те, що твій наступний бій буде 26 липня проти Валліна?

– Я точно можу підтвердити, що буду боксувати 26-го числа.

– Як загалом іде підготовка до поєдинку, де саме вона проходить і хто твої спаринг-партнери? І чи тренуєшся з Баширом як і раніше?

– Підготовка проходить у штатному режимі. Готуємося до бою з шульгою. Мій кемп у Мюнхені. Спаринг-партнерів оголосимо вже після.

– Отто – дуже досвідчений боксер, відомий своїми поєдинками проти Фʼюрі, Джошуа, Ці поєдинки – це його перевага, як вважаєш?

– Досвід – це важливо в нашому спорті. Такі бої – це точно плюс для нього.

Пресслужба Владислава Сіренка

– Які його сильні і слабкі сторони можеш виділити?

– Я не хочу зосереджуватися на ньому. Я концентруюсь на собі.

– Це буде твій перший бій після поразки, Як переживав ті часи, чи встиг вже повністю оговтатися та чи голодний до перемог?

– Непростий був період, але це позаду. Зараз я хочу боксувати та перемагати.

– Чи не турбують травми?

– Думаю, як і кожного спортсмена, періодично щось турбує, але це частина процесу і спорту.

– Чого чекати від тебе 26 липня?

– Гарний бій.