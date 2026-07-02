Сіренко: Не хочу зосереджуватися на Валліні. Я концентруюсь на собі
Український суперважковаговик Владислав Сіренко підтвердив, що повернеться на ринг уже 26 липня.
В ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" 31-річний боксер розповів про підготовку до поєдинку, оцінив досвід ймовірного суперника та поділився, як пережив першу поразку в кар'єрі.
– Перш за все, підтверди чи спростуй інформацію про те, що твій наступний бій буде 26 липня проти Валліна?
– Я точно можу підтвердити, що буду боксувати 26-го числа.
– Як загалом іде підготовка до поєдинку, де саме вона проходить і хто твої спаринг-партнери? І чи тренуєшся з Баширом як і раніше?
– Підготовка проходить у штатному режимі. Готуємося до бою з шульгою. Мій кемп у Мюнхені. Спаринг-партнерів оголосимо вже після.
– Отто – дуже досвідчений боксер, відомий своїми поєдинками проти Фʼюрі, Джошуа, Ці поєдинки – це його перевага, як вважаєш?
– Досвід – це важливо в нашому спорті. Такі бої – це точно плюс для нього.
– Які його сильні і слабкі сторони можеш виділити?
– Я не хочу зосереджуватися на ньому. Я концентруюсь на собі.
– Це буде твій перший бій після поразки, Як переживав ті часи, чи встиг вже повністю оговтатися та чи голодний до перемог?
– Непростий був період, але це позаду. Зараз я хочу боксувати та перемагати.
– Чи не турбують травми?
– Думаю, як і кожного спортсмена, періодично щось турбує, але це частина процесу і спорту.
– Чого чекати від тебе 26 липня?
– Гарний бій.