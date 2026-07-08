Сіренко проведе бій з Валліном у Нью-Йорку

Український боксер надважкої ваги Владислав Сиренко (22–1, 19 КО) проведе свій наступний поєдинок проти шведа Отто Валліна (28–3, 16 КО).

Про це повідомляє Zuffa Boxing.

10-раундовий бій стане головною подією прелімів вечора боксу Zuffa Boxing 09 перед головним поєдинком між Берлангою та Батлером. Турнір відбудеться 26 липня в театрі "Infosys" на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Сиренко програв одноголосним рішенням суддів Соломону Дакресу – 91:99, 92:98, 92:99, зазнавши першої поразки в кар'єрі.

Валлін у листопаді минулого року достроково переміг американця Кріса Томаса, нокаутувавши його вже у другому раунді. До цього, у лютому 2025 року, швед програв Дереку Чісорі одноголосним рішенням суддів, після чого навіть допускав можливість завершення професійної кар'єри.

Раніше повідомлялося, що Владислав Сіренко та Отто Валлін підписали контракти з промоутерською компанією Zuffa Boxing.