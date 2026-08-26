Сіренка запросили поділитися досвідом з боксерами у Польщі

Український боксер надважкої вагової категорії Владислав Сіренко став спеціальним гостем Global Boxing Summit 2026, який з 21 до 23 серпня відбувся у польському Тарнуві.

Про це повідомляє tarnow.ikc.pl.

У Польщі 31-річного українця запросили не битися, а ділитися досвідом, який він здобув у професійному боксі. Протягом трьох днів Сіренко працював з учасниками табору, проводив тренування, розбирав окремі елементи роботи в рингу та розповідав про підготовку професійного боксера.

"Зазвичай моя робота – виходити в ринг і все доводити там. Тут роль була іншою: мене запросили поділитися тим, що я вже пройшов у боксі. Це хороший знак – отже, твій досвід чогось вартий не лише для тебе самого", – сказав Сіренко.

До Тарнува також приїхав Джеймс Алі Башир – відомий американський фахівець, який у різні роки працював із Володимиром Кличком та Олександром Усиком. Зараз Башир тренує Сіренка. У Польщі боксер і тренер разом працювали з учасниками саміту.

Серед гостей був і колишній претендент на титул чемпіона світу в надважкій вазі Едді Чемберс.

Нагадаємо, до Польщі Сіренко приїхав через місяць після найгучнішої перемоги у своїй професійній кар'єрі. 26 липня у Нью-Йорку Владислав нокаутував Отто Валліна на турнірі Zuffa Boxing 09. Бій фактично пройшов усю дистанцію, але розв'язка настала в останні секунди десятого раунду.