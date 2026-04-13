Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

14-річний син Ф'юрі назвав Джошуа боягузом

Сергій Шаховець — 13 квітня 2026, 11:33
Прінс Ф'юрі разом зі своїм батьком Тайсоном Ф'юрі
instagram.com/gypsyprince/

Прінс Ф'юрі, старший син колишнього чемпіона у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО), різко висловився про Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Слова 14-річного юнака передає iFL TV.

На думку Ф'юрі-молодшого, Ей Джей боїться вийти в ринг проти його батька.

"Джошуа – боягуз, він не хоче битися. Він боягуз. Все просто. Він не хоче битися. Я чув це в його голосі. Він б***ь тремтів. Ви чули це тремтіння?

Він відступив і сказав: "Ні, нічого не знаю". Але слухайте, якщо він хоче битися, то нехай б'ється. Йому, мабуть, розіб'ють обличчя. Якщо він не хоче битися, то не хоче. Моєму батькові байдуже", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що після перемоги над росіянином Арсланбеком Махмудовим (21–2, 19 KO) Ф'юрі публічно викликав на бій Ентоні Джошуа. "Циганський король" виголосив гучний спіч, звертаючись до Ей Джея.

У відповідь Джошуа показав Ф'юрі красномовний жест, закликавши почекати офіційного оголошення бою. До слова, стрімінговий сервіс Netflix вже анонсував довгоочікуваний мегафайт Джошуа – Ф'юрі.

Раніше Тайсон Ф'юрі розповів, що його старший син мріє стати боксером.

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

Ентоні Джошуа

Нам потрібно підписати контракт: промоутер Джошуа відреагував на виклик Ф'юрі
Виконав завдання без зайвого ризику: Красюк оцінив бій Ф'юрі – Махмудов
Усик проти "короля кікбоксингу", повернення Ф'юрі та камбек Джошуа: календар боїв на 2026 рік
Колишній абсолют відреагував на відмову Джошуа публічно приймати виклик Ф'юрі
Це шахи найвищого рівня: промоутер пояснив, чому Джошуа постійно знімав на телефон кут Ф'юрі

Останні новини