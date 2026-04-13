14-річний син Ф'юрі назвав Джошуа боягузом
Прінс Ф'юрі, старший син колишнього чемпіона у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО), різко висловився про Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).
Слова 14-річного юнака передає iFL TV.
На думку Ф'юрі-молодшого, Ей Джей боїться вийти в ринг проти його батька.
"Джошуа – боягуз, він не хоче битися. Він боягуз. Все просто. Він не хоче битися. Я чув це в його голосі. Він б***ь тремтів. Ви чули це тремтіння?
Він відступив і сказав: "Ні, нічого не знаю". Але слухайте, якщо він хоче битися, то нехай б'ється. Йому, мабуть, розіб'ють обличчя. Якщо він не хоче битися, то не хоче. Моєму батькові байдуже", – сказав Ф'юрі.
Нагадаємо, що після перемоги над росіянином Арсланбеком Махмудовим (21–2, 19 KO) Ф'юрі публічно викликав на бій Ентоні Джошуа. "Циганський король" виголосив гучний спіч, звертаючись до Ей Джея.
У відповідь Джошуа показав Ф'юрі красномовний жест, закликавши почекати офіційного оголошення бою. До слова, стрімінговий сервіс Netflix вже анонсував довгоочікуваний мегафайт Джошуа – Ф'юрі.
Раніше Тайсон Ф'юрі розповів, що його старший син мріє стати боксером.