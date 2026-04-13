14-річний син Ф'юрі назвав Джошуа боягузом

Прінс Ф'юрі, старший син колишнього чемпіона у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО), різко висловився про Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Слова 14-річного юнака передає iFL TV.

На думку Ф'юрі-молодшого, Ей Джей боїться вийти в ринг проти його батька.

"Джошуа – боягуз, він не хоче битися. Він боягуз. Все просто. Він не хоче битися. Я чув це в його голосі. Він б***ь тремтів. Ви чули це тремтіння?

Він відступив і сказав: "Ні, нічого не знаю". Але слухайте, якщо він хоче битися, то нехай б'ється. Йому, мабуть, розіб'ють обличчя. Якщо він не хоче битися, то не хоче. Моєму батькові байдуже", – сказав Ф'юрі.