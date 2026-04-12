Колишній абсолют відреагував на відмову Джошуа публічно приймати виклик Ф'юрі

Легендарний у минулому боксер Леннокс Льюїс висловився про Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), якому напередодні кинув виклик Тайсон Ф'юрі.

Його слова передає BBC.

Британець підтримав рішення Ей Джея, який біля рингу не захотів публічно погоджуватися на бій із "Циганським королем".

"Я думаю, що зараз занадто рано для Ентоні Джошуа. Він пережив травматичний досвід, тому не хоче нічого вирішувати. Я думаю, що вони змушують його ухвалити рішення, коли він не готовий цього робити", – сказав Льюїс.

Нагадаємо, що після перемоги над Арсланбеком Махмудовим "Циганський король" влаштував шоу, закликавши Ентоні Джошуа прийняти його виклик. У відповідь той показав йому середній палець.

Ей Джей востаннє виходив на ринг у грудні 2025 року, коли переміг Джейка Пола. Після цього він потрапив у ДТП у Нігерії, внаслідок якої загинули двоє його друзів – Латіф Айоделе та Сіна Гамі.

Що цікаво, попри відсутність згоди, Netflix уже анонсував британське дербі.