Виконав завдання без зайвого ризику: Красюк оцінив бій Ф'юрі – Махмудов

Генеральний директор компанії K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк поділився враженнями від бою між Тайсоном Ф'юрі (34–2–1, 24 KO) та Арсланбеком Махмудовим (21–2, 19 KO).

Слова відомого промоутера цитує Sport.ua.

На думку Красюка, поєдинок не був надто видовищним за моментами. "Циганський король" переважав росіянина та здобув перемогу без зайвого ризику.

"Бій вийшов доволі кумедним, в'язким і не надто видовищним. Суперник виглядав незграбно, діяв одноманітно, без варіативності – фактично читався по ходу поєдинку. Водночас його фізична міць, безумовно, відчувалася. Тайсон Ф'юрі контролював ситуацію, але не форсував події. Так, перемога нокаутом виглядала б більш органічно і, скажімо прямо, більш привабливо для глядача. У таких боях головне — результат і контроль, а не красива картинка. І Ф'юрі це завдання виконав без зайвого ризику", – сказав Красюк.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі після 16-місячної перерви повернувся на ринг поєдинком проти росіянина з канадським паспортом Арсланбека Махмудова. Британець здобув впевнену перемогу одноголосим рішенням суддів.

Одразу після бою Ф'юрі кинув виклик Ентоні Джошуа, який перебував на арені. У відповідь Ей Джей показав красномовний жест "Циганському королю".

Втім, стримінговий сервіс Netflix вже анонсував довгоочікуваний мегафайт Джошуа – Ф'юрі.