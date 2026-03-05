Бути сином легенди дуже складно: Ф'юрі розповів про нащадка, який продовжить боксерську династію

Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) впевнений, що його старший син Прінс Ф'юрі стане боксером.

Про це "Циганський король" розповів в інтерв'ю виданню The Ring.

За словами зірки світового боксу, його син вже тренується з ним у таборі та мріє продовжити династію.

"Думаю, що він точно буде боксувати, на всі 100%. Він хоче бути боксером, тому й перебуває в таборі та постійно тренується. Це все, чим він хоче займатися, і ми рухаємося поступово, крок за кроком", – сказав Ф'юрі.

Діти знаменитих спортсменів з народження приречені до порівняння зі своїми батьками. Тож Ф'юрі намагається підготувати сина до можливої критики.

"До дітей боксерів завжди прикута велика увага і багато критики, особливо коли батько – відома зірка боксу. До них ставляться ще прискіпливіше, і люди швидко починають говорити: "він нікудишній", "він не такий хороший, як його батько" і так далі. Подивіться хоча б на сина Ріккі Хаттона – Кемпбелла. Ріккі був абсолютною легендою, тому його син отримував купу критики за те, що не такий хороший, як батько. Це було просто неймовірно, а він же був лише молодим хлопцем, який намагався робити все можливе і присвятити цьому своє життя. Тому я хочу, щоб Прінс був повністю готовий до свого першого бою, бо бути сином легенди – дуже складно", – зауважив Ф'юрі.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі разом з дружиною Періс виховують сімох дітей: чотирьох синів та трьох доньок. Старшому сину "Циганського короля" 15 років. У своєму Instagram хлопець ділиться світлинами з тренувань та спільними фотографіями з легендами боксу.

Свій наступний бій Тайсон Ф'юрі проведе 11 квітня. Суперником 37-річного британця буде росіянин Арсланбек Махмудов.