Паркер пояснив, чому Ф'юрі не зумів нокаутувати Махмудова
Відомий новозеландський боксер Джозеф Паркер (36-4, 24 KO) похвалив свого друга Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) за перемогу над Арсланбеком Махмудовим (21-3, 19 КО). Він вважає, що Тайсон не йшов ва-банк, адже треба було "відчути раунди" після 16-місячного простою.
Колишній чемпіон світу поділився думками з Fight Hub TV.
"Це було добре. Чудовий боксерський бій. Тайсон все ще в чудовій формі: влучний, сильний, все ще швидкий, має чудовий джеб.
Всі чекали на нокаут чи зупинку від рефері, я думаю, йому потрібні були раунди. Інший хлопець намагався "вижити". Тайсон йшов уперед та атакував, але цього виявилося замало", – заявив Паркер.
Джозеф також розповів, що думає про рішення Ф'юрі викликати на бій Ентоні Джошуа.
"Тайсон дав йому відчсіч. Я не знаю, чому команда Джошуа нічого не каже у відповідь. Я не впевнений, але, можливо, це пов'язано з тим, що поєдинок ще не погодили на 100%.
Вони хочуть організувати великий бій. Будемо сподіватися, що це відбудеться", – додав новозеландець.
У березні 2018-го Джозеф програв Ей Джею одноголосним рішенням суддів.
Зазначимо, що Ф'юрі підтвердив, що хоче зустрітися саме з Джошуа, але готовий розглянути варіант битви з Олександром Усиком.
На прессконференції "Циганський король" погрожував завершити кар'єру, якщо не вдасться домовитися про двобій проти Ей Джея.
Нагадаємо, британець переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів. Огляд бою можна передивитися в цій новині.