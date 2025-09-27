Пол: Я нокаутую Джервонту

Американський блогер і боксер надважкої ваги Джейк Пол (12-1, 7 КО) заявив, що нокаутує чемпіона WBA в легкій вазі Джервонту Девіса (30-0-1, 28 КО).

Цитує боксера Ring Magazine.

"Я його нокаутую. У нього багато недоліків у захисті, і я їх виявлю. Подивіться, що з ним зробив Ламонт Роуч у 135 фунтах (61,2 кг — прим.), і для мене це буде справжнє задоволення.

Я вже давно не перемагав нокаутом, тож дуже цього прагну. Минуло кілька боїв, і я справді вірю, що це вже здійснилося: я бачив видіння, як він опиняється в нокауті, яскраве КО для хайлайтів. Я просто в захваті від того, що зможу подарувати це фанатам і зробити ще один із найвірусніших нокаутів усіх часів", – сказав Джейк.