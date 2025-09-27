Пол: Я нокаутую Джервонту
Американський блогер і боксер надважкої ваги Джейк Пол (12-1, 7 КО) заявив, що нокаутує чемпіона WBA в легкій вазі Джервонту Девіса (30-0-1, 28 КО).
Цитує боксера Ring Magazine.
"Я його нокаутую. У нього багато недоліків у захисті, і я їх виявлю. Подивіться, що з ним зробив Ламонт Роуч у 135 фунтах (61,2 кг — прим.), і для мене це буде справжнє задоволення.
Я вже давно не перемагав нокаутом, тож дуже цього прагну. Минуло кілька боїв, і я справді вірю, що це вже здійснилося: я бачив видіння, як він опиняється в нокауті, яскраве КО для хайлайтів. Я просто в захваті від того, що зможу подарувати це фанатам і зробити ще один із найвірусніших нокаутів усіх часів", – сказав Джейк.
Поєдинок Джервонта – Пол відбудеться у п'ятницю, 14 листопада. Зустріч проходитиме на арені "Kaseya Center" у Маямі.
Раніше Девіс звів внічию поєдинок проти Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО). Їх реванш мав відбутися 16 серпня у Лас-Вегасі, але згодом бій відклали на невизначений час. Також була інформація, що Джервонта обдумує завершення кар'єри.
Щодо Пола, то в попередньому поєдинку Джейк здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (54-7-1, 34 КО). Бій пройшов усю дистанцію у 10 раундів та завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів.