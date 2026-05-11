Сенченко – про наступний поєдинок Чухаджяна: Вибудовуємо малюнок бою, який ми повинні зробити для перемоги

Український тренер В'ячеслав Сенченко розповів про підготовку до бою свого підопічного Карена Чухаджяна до поєдинку проти Педді Донована (14-2, 11 КО).

Його слова передає LuckyPunch.

"З приводу кемпу в Ризі – ми провели там 4 тижні, майже 5. Загалом кемпом задоволені, підготовка теж пройшла добре. Ми підходимо до бою в хорошій формі, тому вже чекаємо на поєдинок.

Налаштовуємося, зараз вже більше йде тактичне налаштування: вибудовуємо малюнок бою, який маємо реалізувати для перемоги, проговорюємо всі тактичні моменти. Також уже контролюємо вагу, щоб усе було в нормі. У четвер – зважування, і після цього будемо повністю готові до бою", – сказав Сенченко.