Сенченко – про наступний поєдинок Чухаджяна: Вибудовуємо малюнок бою, який ми повинні зробити для перемоги
Український тренер В'ячеслав Сенченко розповів про підготовку до бою свого підопічного Карена Чухаджяна до поєдинку проти Педді Донована (14-2, 11 КО).
Його слова передає LuckyPunch.
"З приводу кемпу в Ризі – ми провели там 4 тижні, майже 5. Загалом кемпом задоволені, підготовка теж пройшла добре. Ми підходимо до бою в хорошій формі, тому вже чекаємо на поєдинок.
Налаштовуємося, зараз вже більше йде тактичне налаштування: вибудовуємо малюнок бою, який маємо реалізувати для перемоги, проговорюємо всі тактичні моменти. Також уже контролюємо вагу, щоб усе було в нормі. У четвер – зважування, і після цього будемо повністю готові до бою", – сказав Сенченко.
Нагадаємо, команда українця виграла промоутерські торги на бій-елімінатор IBF з ірландцем.
Поєдинок відбудеться 15 травня 2026 року у німецькому Мангаймі у рамках вечора боксу від німецької компанії Ringside Zone.
Востаннє Чухаджян виходив на ринг у жовтні 2025-го, коли у другому раунді "закрив" аргентинця Жоеля Мафауда у латвійській Ризі. Карен оформив свою другу поспіль звитягу у професіоналах.