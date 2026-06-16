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Він принизив бокс: Сенченко – про бій Усика з Верховеном

Олександр Булава — 16 червня 2026, 21:32
Він принизив бокс: Сенченко – про бій Усика з Верховеном
Бій Усика і Верховена
Денис Дідківський

Колишній чемпіон світу, а нині тренер В'ячеслав Сенченко критично оцінив виступ володаря поясів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) у поєдинку з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Про це він розповів у коментарі vRINGe.

Усик не продемонстрував очікуваної переваги над представником іншого виду спорту.

"Я якось говорив, що там, де великі гроші, я там не шукаю правди. Ну, просто, Усик… Як би це сказати правильно… "Підопустив" бокс, дав людям поговорити про те, що цей ваш бокс — хрінь, фігня. Можна там з одним боєм боксувати. Тобто, як би, блін, принизив наш вид спорту. Як Ф'юрі з Нганну.

Я думаю, що це більше шоу. Я не вірю в якийсь прям суперпоєдинок. Сказали людині: "Треба боксувати так, щоб це було шоу. Щоб це був бій. Хоча б там 10 раундів або за очками…" Не знаю… Не вірю… Мені здається, зараз вийде Джошуа з тим самим Верховеном і точно так само, як з Нганну — нокаутує за кілька раундів. Це ж не боксер…"

Усик увесь час такий… Дисциплінований боєць. Ну а тут… Навіть не знаю, що сказати... Я розчарований таким боєм. Ну, блін, це ж різний рівень. Людина з іншого виду спорту прийшла. Я не знаю… Може, Усик тоді не настільки хороший? Його так піднесли. А тут вийшов чувак і на рівних з ним бився. І навіть не боксер… Як не крути, Верховен – не боксер. Усик мав його розбирати — легше, простіше, впевненіше", – сказав Сенченко.

Нагадаємо, що одразу після зустрічі голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх заговорив про бажання організувати реванш. А промоутер Едді Гірн закликав українця дати ще один шанси нідерландцю.

Раніше повідомлялося, що стала відома дата повернення Верховена нідерландського кікбоксера на боксерський ринг.

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