Ексчемпіон світу оцінив шанси Верховена перемогти Усика

Український тренер В'ячеслав Сенченко поділився думкою про поєдинок Олександра Усика проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Його слова передає LuckyPunch.

Колишній чемпіон світу вважає, що Верховен не має шансів перебоксувати чинного короля хевівейту. Він переконаний, що єдиним шансом нідерландця на перемогу є нокаут, проте не вірить у такий розвиток подій.

"Що Верховен може показати проти Усика? Не знаю, але для перемоги йому потрібно нокаутувати українця. Однак не думаю, що це можливо", – сказав Сенченко.

Зазначимо, що на кону майбутнього протистояння стоятиме чемпіонський пояс WBC. Бій відбудеться 23 травня в Єгипті.

Раніше Ріко Верховен розповів, хто був ініціатором проведення цієї битви. А колишній чемпіон світу Джонні Нельсон назвав головну мотивацію Усика в бою проти Ріко.