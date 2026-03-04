Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Ексчемпіон світу оцінив шанси Верховена перемогти Усика

Денис Іваненко — 4 березня 2026, 11:18
Ексчемпіон світу оцінив шанси Верховена перемогти Усика
В'ячеслав Сенченко
facebook.com/vyacheslavsenchenkocoach

Український тренер В'ячеслав Сенченко поділився думкою про поєдинок Олександра Усика проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Його слова передає LuckyPunch.

Колишній чемпіон світу вважає, що Верховен не має шансів перебоксувати чинного короля хевівейту. Він переконаний, що єдиним шансом нідерландця на перемогу є нокаут, проте не вірить у такий розвиток подій.

"Що Верховен може показати проти Усика? Не знаю, але для перемоги йому потрібно нокаутувати українця. Однак не думаю, що це можливо", – сказав Сенченко.

Зазначимо, що на кону майбутнього протистояння стоятиме чемпіонський пояс WBC. Бій відбудеться 23 травня в Єгипті.

Раніше Ріко Верховен розповів, хто був ініціатором проведення цієї битви. А колишній чемпіон світу Джонні Нельсон назвав головну мотивацію Усика в бою проти Ріко.

Читайте також :
Це цугцванг: Красюк на прикладі піраміди висловився про наступний бій Усика
В’ячеслав Сенченко Олександр Усик Ріко Верховен

Олександр Усик

Верховен повідомив, хто був ініціатором проведення бою з Усиком
Звук стояв на весь зал: Усик вразив силою удару під час тренування
Такий бій шкодить боксу: Сенченко – про бій Усика з Верховеном
Це найбезглуздіше рішення: Околі розкритикував бій Усика з Верховеном за титул WBC
Це цугцванг: Красюк на прикладі піраміди висловився про наступний бій Усика

Останні новини