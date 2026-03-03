Такий бій шкодить боксу: Сенченко – про бій Усика з Верховеном

Колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко вважає несправедливим, що нідерландський кікбоксер Ріко Верховен (1-0, 1 КО) отримав шанс побитися за титул WBC у поєдинку з Олександром Усиком (24-0, 15 КО)

Про це боксер розповів у коментарі LuckyPunch.

На думку Сенченка, боксер який не входить у рейтинг 15 найкращих боксерів світу – не може боксувати за чемпіонський титул.

"Чесно кажучи, я не знаю, навіщо Усику цей бій. Мабуть, він фінансово вигідний, адже хтось запропонував йому хороші гроші. З точки зору боксу цей поєдинок незрозумілий. Ненормально, що Верховен буде боксувати за титул WBC. Якби нідерландець був у топ-15 рейтингу Світової боксерської ради, тоді це була б інша справа. Але зараз я взагалі не розумію, як WBC дала згоду на захист титулу з таким суперником. Верховена немає в топ-15 рейтингу, і, на мою думку, такий поєдинок лише шкодить боксу, адже є боксери, які чекають на свій шанс і не можуть його отримати", – сказав Сенченко.

Зазначимо, що Ріко Верховен має фантастичну кар'єру в кікбоксингу, але у боксі провів лише один бій проти маловідомого спортсмена. Нідерландець відсутній у рейтингу WBC та не мав права претендувати на пояс організації.

Втім, WBC зробила виключення для Усика, дозволивши йому провести добровільний захист.

Бій між Усиком та Верховеном пройде 23 травня у Гізі в Єгипті.