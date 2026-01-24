Ексчемпіон світу підібрав суперника для Кличка

Колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко оцінив можливе повернення на ринг ексчемпіона світу в надважкій вазі Володимира Кличка.

Слова українського боксера наводить видання Sport-express.

Оптимальним суперником для українця наразі є володар титулу WBO Фабіо Вордлі.

"Повернення Володимира у ринг – це реально. Оптимальний суперник? Бій з Ф'юрі малоймовірний. З Вордлі – реальний. З Дюбуа – не впевнений. Оптимальним суперником вважаю Вордлі. Звичайно, я б подивився поєдинок з Ф'юрі, тому що ми довго чекали на матч-реванш, а він так і не відбувся. Важко сказати. хто переможе. Ну, шанс є майже з усіма", – сказав він.

Також Сенченко оцінив шанси Володимира Кличка знову стати чемпіоном світу.

"Дивлячись хто буде чемпіоном. Якщо хтось типу Мурата Гассієва – то так, можна стати чемпіоном. Якщо це Усик – то ні", – розповів Сенченко.

Нагадаємо, що Володимир Кличко завершив професійну кар'єру у 2017 році після поразки Ентоні Джошуа. Втім, легендарний чемпіон мріє про гучний камбек.

Нещодавно Володимир провів спаринг з учасником Олімпійських ігор Дмитром Ловчинським. А Олександр Усик запропонував Кличку допомогу для повернення на ринг.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко може провести бій проти британського ексчемпіона IBF Даніеля Дюбуа.