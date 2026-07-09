Потрібно вдарити і тікати: британський боєць оцінив повернення Ломаченка

Боєць легкої ваги Зелфа Барретт (34-3, 18 КО) висловився про повернення Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) та їх можливий очний двобій.

Його слова наводить Seconds Out.

33-річний британець переконаний, що ця пауза у професійній кар'єрі пішла на користь українському боксеру.

"Який же він боєць! Можливо, ця пауза була саме тим, що йому було потрібно, аби тіло відновилося й відпочило. Він талановитий. Один із найкращих боксерів, яких коли-небудь бачив цей вид спорту. Тож якщо він повернувся – це чудова новина", – заявив Зелфа.

Барретт припустив, як би діяв у лобовій дуелі проти "Матриці".

"Потрібно вдарити і тікати. Який же він боєць! Але у нас найкраща команда з розробки планів на бій. Тому неважливо, хто буде моїм суперником – ми підготуємо правильну тактику", – відповів боєць.

Нагадаємо, що востаннє Ломаченко виходив у ринг у травні 2024-го, коли переміг австралійця Джорджа Камбососа. Закінчив кар'єру професійного боксера у червні 2025-го через проблеми зі спиною.

На інформацію про камбек Василя відреагував його менеджер Егіс Клімас, який підтвердив повернення українського боксера.

Раніше повідомлялося, хто може стати суперником українця. Цікаво, що Ломаченка вже отримав виклик від американця Кейшона Девіса.