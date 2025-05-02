Альварес – Скалл, повернення Баколе, реванш Мунгуї: анонс великого вечора боксу в Ер-Ріяді

Джеб, хук, уніфікація, "боб", клінч, інфайтер, аутфайтер… бокс подарував нам чимало термінів. Під бій Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) – Вільям Скалл (23-0, 9 КО) можна використати поняття "місматч".

Азартна людина може поставити квартиру на кубинця і до кінця життя говорити, що "намахала" букмекерські контори.

Але:

пункт 1 : пам’ятайте, грати треба з розумом.

пункт 2 : "хату" на Скалла рекомендовано ставити, якщо ви журналіст, блогер, автор купи книг, виробляєте цукерки на власну честь і маєте 65 квартир у Києві.

Пункт 3 : Уважно! Уважно вчитайтеся в пункт!

Світ боксу бачив чимало апсетів, але малоймовірно, що він станеться увечері 3 травня в Саудівській Аравії. І точно не в хедлайн-зустрічі.

Хочеться пригадати цитату Доктора Стренджа із фільму "Месники": "Я переглянув 14 млн 625 варіантів і лише один буде переможним". Десь так оцінюються шанси Скалла.

Ну що говорити, якщо навіть Олександр Гвоздик про цього боксера знає лише те, що він на одному плакаті з Саулем Альваресом.

Прогноз на бій Сауль Альварес – Вільям Скалл

Кубинська школа боксу іноді готує технічних боксерів – Касамайор і Рігондо не дадуть збрехати. Скулл також із технікою. Але цих трьох, та і більшість представників Куби об’єднує одне – обережність. Вільям ніколи не робив "більше, ніж треба". Монотонність і нудний розмірений бокс – оце його тактика.

🇲🇽 Canelo Alvarez vs. William Scull 🇨🇺



🏆 Undisputed World Super Middleweight Titles



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Здається, для Сауля з його комбінованою роботою рук це буде ідеальний клієнт. Можливо, трохи затягне поєдинок перевага у зрості (182 см проти 174 см) та розмаху рук (185 см проти 179 см), але навіть це не повинно стати для Канело перепоною. Він, безумовно, останні роки вже не такий "вибуховий", як на початку кар’єри, але й Скулл – не Бівол чи Мейвезер. Та й навряд чи має характер Головкіна.

З кого Вільям має брати приклад?

Ну хоча б зі свого співвітчизника Ерісланди Лари. Той також виходив на ринг, будучи аутсайдером. Вистояв усю дистанцію і програв рішенням суддів – "спліт десіжн". І це одна з найбільш спірних перемог зіркового боксера. На жаль, сторони так і не провели реванш, хоча Лара все ще серед професіоналів.

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Після поразки від росіянина (бій тривав 12 раундів) мексиканець п’ять поєдинків поспіль боксував усі 12 раундів. Чи треба вже переривати цю серію? Відповідає Віталій Кличко:

Уже на початку вересня Сауля чекає Теренс Кроуфорд. Зараз Канело все ще є фаворитом для більшості. "Мисливцю" згадують і невиразний бій з Мадрімовим, і те, що він перескочить дві вагові категорії. Однак посередній виступ в Ер-Ріяді може кардинально все змінити. Тому Саулю уже в завтрашньому двобої треба показати, на що він здатен.

Нейтральний вболівальник завжди більше переживає за андердога. Недаремно найкультовіший фільм про бокс – Роккі Бальбоа – знятий за подібним драматургічним ходом. Проте реальність – це не фільм.

Перспектив у Вільяма геть мало. Сауль може вдруге стати абсолютом. Ентузіазму і стимулу буде навалом. Ймовірно, нас чекає щось типу Девіс – Берінчик чи Лерена – Радченко. Коротко кажучи, спаринг підвищеної складності.

Вердикт "Чемпіона": Сауль достроково 6-8 раунд.

Андеркард бою Сауль Альварес – Вільям Скалл

Браян Леон (6-0, 6 КО) – Аарон Роча (11-3-1, 7 КО)

Марко Верде (дебют) – Мічел Галван (4-5-3, 2 КО)

Бруно Сурас (26-0-2, 5 КО) – Хайме Мунгуя (44-2, 35 КО)

Баду Джек (28-3-3, 17 КО) – Ноель Мікаелян (27-2, 12 КО)

Мартін Баколе (21-2, 16 КО) – Ефе Аджагба (20-1, 14 КО)

Про перші дві пари говорити нічого. Точніше можна було б, але треба вивчити багато преси, щоб писати толкове. Будемо чесні – вам навряд чи вони цікаві.

А ось третій бій уже матиме певну родзинку. Мунгуя входить до списку тих боксерів, які вистояли проти Сауля всі 12 раундів. Земляк Канело потім закрив поразку нокаутом Еріка Базіняна.

У рейтингах асоціації він йшов на високих позиціях. У грудні минулого року до Хайме в Тіхуану приїхав небитий француз Сурас, який до цього не проводив боїв за межами батьківщини.

За сценарієм це був просто бій "прохідної перемоги", щоб покращити рекорд. Уже з першого раунду було помітно, що не все йде за планом. А ось у шостому раунді гарячі мексиканські фанати й взагалі були шоковані, немов після кількох чарок текіли. Улюбленець і фаворит упав після "корявої двієчки" від не панчера (всього 5 нокаутів за 26 боїв) француза Сураса. Треба сказати, що Мунгуя має, якщо не "сталеве підборіддя", то "міцну голову" це точно. Сергій Дерев’янченко кілька разів перевіряв це – мексиканець вистояв.

Сурас повна загадка. Якщо програє – повернеться на батьківщину битися за локальні європейські титули. Виграє – ймовірно, отримає ще одну можливість виступити у боксерському шоу від Туркі Аль-Шейха. Йому тільки 26 років, але в аматорах не було успіхів, та і в профі окрім апсета Мунгуї похвалитися немає чим. Принаймні на зараз.

Баду Джек і Ноель Мікаелян не виходили на ринг із 2023 року. Шведові гамбійського походження вже 41 рік. Можливо, така пауза дасться взнаки, але у нього був повноцінний кемп, а 34-річний німецький вірменин погодився на бій за 3 тижні до події, замінивши канадця Раяна Росіцкі. Філіп Хргович нещодавно довів, що одного місяця достатньо, щоб перемогти в логові суперника. Джек – не саудит, але останні дві дуелі проти візаві проводив саме в цій країні. І успішно.

Букмекери віддають перевагу більш досвідченому Баду. Мікаелян не був фаворитом і у двох своїх найбільших поєдинках проти Кшиштофа Влодарчика та Майріса Брієдіса, але Ноель в обох випадках вистояв усі 12 раундів. І його скарги, що було "пограбування" мають право на існування. Особливо, якщо передивитися бій проти поляка. Але що цей поєдинок, що вихід на ринг проти латвійця були 6 і 7 років тому.

Найцікавішим у карді, ймовірно, буде "африканське дербі". Причин кілька: хевівейт завжди викликає більше інтересу, ніж інші вагові категорії, Баколе повертається після нищівної поразки від Паркера, і їм обом всього 31 рік.

Враховуючи, що Усик не приховує, що скоро піде на пенсію, Чісора говорить у схожому стилі, Ф’юрі Шрьодінгера вже повісив рукавиці на цвях, Джошуа знаходиться за крок до переходу в категорію "згасла зірка", а Чжилей і Вайлдер уже в ній, то потрібні ті, хто будуть кидати виклик Дюбуа, Паркеру, Кабаєлу чи Ітаумі.

Переможець поєдинку Баколе – Аджагба і близько не вийде на чемпіонський бій, та навіть на елімінатор. Яскравий нокаут чи просто впевнена перемога за очками залишить переможця в колоді карт Туркі Аль-Шейха, а потім, ще одна-дві перемоги йтоді вже можна претендувати на щось.

Фаворитом є Мартін. Все-таки є віра, що він підійде до цього поєдинку не з вагою у 143 кілограми, а у кращій формі, звичних для себе 127-129 кг, за яких зберігається і сила, і швидкість. Ну як швидкість, Мартін ще той а-ля Джордж Форман on minimum salary. Руки в нього потужніші, а на фоні Аджагби він не має виглядати равликом.

Є відчуття, що Баколе нокаутує опонента у другій половині бою, а потім знову почне розповідати, що він єдиний, хто може перемогти Усика.

Аджагба не виходив у ринг з квітня минулого року. "Продати себе" це чудова мотивація. Чи вистачить цього для перемоги над Баколе? Навряд чи.

Прогноз Чемпіона: Баколе нокаутом 8-10 раунд.