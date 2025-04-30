Скалл розповів, що очікує в бою з Канело

Кубинський боксер Вільям Скалл (23-0, 9 КО) розповів, що збирається "з'їсти" Сауля Альвареса (62-2-2, 39 КО) під час поєдинку, який відбудеться в суботу, 3 травня.

Слова кубинця цитує Boxingnews24.

"Я не хочу бути неповажним до когось, але я тут, щоб перемогти, і це все. Я його "з'їм".

Зараз я зосереджений на тому, що маю зробити. Я дуже радий, бо я тут, щоб закрити деякі роти та зробити те, що маю зробити", – сказав Скалл.