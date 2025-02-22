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Баколе пройшов неофіційну церемонію зважування перед боєм з Паркером

Олександр Булава — 22 лютого 2025, 11:20
Баколе пройшов неофіційну церемонію зважування перед боєм з Паркером
Sourceofboxing

Конголезький надважковаговик Мартін Баколе (21-1, 16 КО) пройшов неофіційну церемонію зважування перед боєм з Джозефом Паркером (35-3, 23 KO).

Про це повідомляє Mail Sport.

31-річний боксер показав на вагах 142,8 кг.

Через тривалий переліт він пропустив традиційну церемонію зважування, на якій Паркер показав вагу 121,1 кг. Після чого провів битву поглядів з головою Queensberry Promotions Френком Ворреном.

Нагадаємо, спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.

Мартін Баколе виграв 21 бій, 16 нокаутом, проте він має також одну поразку від Майкла Гантера. У Паркера 35 перемог і 3 поразки. 23 поєдинки Джозеф завершив достроково.

Джозеф Паркер Мартін Баколе

Мартін Баколе

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