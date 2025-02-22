Баколе пройшов неофіційну церемонію зважування перед боєм з Паркером

Конголезький надважковаговик Мартін Баколе (21-1, 16 КО) пройшов неофіційну церемонію зважування перед боєм з Джозефом Паркером (35-3, 23 KO).

Про це повідомляє Mail Sport.

31-річний боксер показав на вагах 142,8 кг.

Через тривалий переліт він пропустив традиційну церемонію зважування, на якій Паркер показав вагу 121,1 кг. Після чого провів битву поглядів з головою Queensberry Promotions Френком Ворреном.

Martin Bakole has ‘weighed in’ ahead of his fight with Joseph Parker pic.twitter.com/vpIsciGwqo — Mail Sport (@MailSport) February 22, 2025

Нагадаємо, спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.

Мартін Баколе виграв 21 бій, 16 нокаутом, проте він має також одну поразку від Майкла Гантера. У Паркера 35 перемог і 3 поразки. 23 поєдинки Джозеф завершив достроково.