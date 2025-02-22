Баколе пройшов неофіційну церемонію зважування перед боєм з Паркером
Sourceofboxing
Конголезький надважковаговик Мартін Баколе (21-1, 16 КО) пройшов неофіційну церемонію зважування перед боєм з Джозефом Паркером (35-3, 23 KO).
Про це повідомляє Mail Sport.
31-річний боксер показав на вагах 142,8 кг.
Через тривалий переліт він пропустив традиційну церемонію зважування, на якій Паркер показав вагу 121,1 кг. Після чого провів битву поглядів з головою Queensberry Promotions Френком Ворреном.
Нагадаємо, спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.
Мартін Баколе виграв 21 бій, 16 нокаутом, проте він має також одну поразку від Майкла Гантера. У Паркера 35 перемог і 3 поразки. 23 поєдинки Джозеф завершив достроково.