Він один із найвидатніших боксерів свого покоління: британський боксер хоче розділити ринг з Усиком

Колишній володар пояса WBO у крузервейті Кріс Біллем-Сміт (22-2, 14 KO) висловив бажання провести поєдинок з Олександром Усиком (25-0, 16 КО).

Про це повідомляє talkSPORT Boxing.

"Зараз чудовий час для виступів у важкій вазі, адже в дивізіон повертаються гучні імена. Я хотів би побитися з Усиком. Гадаю, навіть зараз, коли він уже перебуває на завершальному етапі кар'єри, така можливість була б цікавою. Кожен хотів би отримати таку можливість. Він, безумовно, один із найвидатніших боксерів свого покоління, який досяг неймовірних успіхів. Думаю, багато хто знає його завдяки досягненням у надважкій вазі. Але те, чого він досяг у крузервейті, з ким і де він бився, зокрема, на території суперників, було просто феноменальним. Мені також подобається його підхід до справи, зокрема те, як він поводиться перед боями та все, що з цим пов'язано", – сказав Біллем-Сміт.

Зазначимо, що напередодні українець підтвердив бажання повернутись у крузервейт. Він хоче провести поєдинок із Давідом Бенавідесом і знову спробувати стати аболютним чемпіоном світу.

Востаннє Усик змагався в цьому дивізіоні у 2018 році. Тоді він виграв спочатку Кубок Мухаммеда Алі, здолавши Мурата Гассієва, а згодом захистив усі пояси у протистоянні з Тоні Белью.

Очікується, що Олександр може побитись за вакантний титул IBF. Після цього буде відкритий шлях для потенційного бою з "Бандерою Рохо" за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив напередодні менеджер українця Сергій Лапін.