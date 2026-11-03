Я зв'язався з менеджментом Усика: тренер обов'язкового претендента на пояс IBF – про можливий бій

Ноель Торнберрі, тренер обов'язкового претендента на пояс IBF крузервейті Девіда Н'їки (13-1, 10 КО) розповів, що вже сконтактувався із командою Олександра Усика (25-0, 16 КО) щодо потенційного бою.

Його цитує APP.

"Я зв'язався з менеджментом Усика, вони знають, що ми, безперечно, зацікавлені в очному бою. Я впевнений, що вони розглядають Девіда як хороший варіант для повернення, але це також чудова можливість для нього, і він сказав, що скористається нею без вагань. До того ж, так історично складається, що ніхто не виглядає добре після повернення у свою попередню вагову категорію. Вони спускаються у вагу і кажуть: "О, чорт, тут зовсім інший алгоритм, ніж той, до якого я звик". Тож подивимося", – сказав Торнберрі.

У своєму останньому бою Н'їка переміг Флойда Массона за одноголосним рішенням суддів та став обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF у крузервейті.

Нагадаємо, що Усик вже заявив, що зачистив надважкий дивізіон, тому планує повернутись у крузервейт. Олександр хоче побитися проти Девіда Бенавідеса. Американець, який 5 грудня проведе поєдинок проти чемпіона WBC Міхала Чесляка, вже відреагував на таке бажання українського боксера.

Зазначимо, що непереможений українець залишив крузервейт у 2018 році у статусі абсолюта. Він виграв спочатку Кубок Мухаммеда Алі, здолавши Мурата Гассієва, а згодом захистив усі пояси у протистоянні з Тоні Белью.

Раніше про зірваний двобій проти Усика висловився Деонтей Вайлдер.