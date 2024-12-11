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Прапор Росії на поясі WBC замінили на прапор Саудівської Аравії

Станіслав Лисак — 11 грудня 2024, 22:00
Прапор Росії на поясі WBC замінили на прапор Саудівської Аравії

Російський прапор прибрали з поясу чемпіону WBC (Світова боксерська рада).

Про це повідомив президент WBC Ukraine Микола Ковальчук у FaceBook.

Це було обіцянкою президента WBC Маурісіо Сулеймана. Прапор Росії замінили на прапор Саудівської Аравії. У 2018 році на титулі World Boxing Council з'явився і український стяг.

Раніше ми публікували інтерв’ю з Миколою Ковальчуком, у якому він розповів жахливі деталі життя в окупованій Бучі, про долю своїх сусідів, розтяжки з гранат у власному будинку, які лишив ворог при відступі, підтримку України з боку WBC та втрати нашої боксерської спільноти під час війни.

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