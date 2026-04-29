Пол знову заговорив про можливий бій з Усиком в ММА: Мабуть, досить швидко мене вб’є

Шоумен та боксер Джек Пол (12-2, 7 КО) знову заговорив про потенційне протистояння з Олександром Усиком (24-0, 15 КО), але мова не йшла про боксерський двобій, а про зустріч за правилами ММА.

Про це він розповів в інтерв'ю для Complex News.

Колишній суперник Ентоні Джошуа заявив, що наразі немає жодної конкретної дати поєдинку, але ця ідея двобою з Усиком є у його планах.

Пол-молодший переконаний, що українець та його команда теж не "проти" такої дуелі.

"Він справді цього хоче, його команда справді цього хоче. Тож подивимося, що станеться в найближчі, ну, скажімо, 24 місяці. Але, думаю, це буде дуже цікаво", – сказав Джейк.

Блогер відзначив рівень Олександра, якого назвав найвеличнішим боксером цього покоління. Пол додав, що Усик швидко його вб'є у їхньому очному протистоянні.

"Він, мабуть, досить швидко мене вб’є. Моїм єдиним шансом було б спробувати провести тейкдаун і змусити його здатися, бо я точно не збираюся стояти і розмінюватися або отримувати від нього удари. Але я готовий до виклику. Для мене такі речі – це весело, і я готовий битися з ким завгодно, коли завгодно, де завгодно", – відповів шоумен.

Цікаво, що Усик вже назвав три бої, які хоче провести до кінця своєї професійної кар'єри. Перший із них відбудеться 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет) проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Також українець хоче побоксувати проти переможця протистояння Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа. Битва останніх запланована на 9 травня 2026 року у Манчестері. Теж Олександр хотів би закінчити свою професійну кар'єру трилогією проти Тайсона Ф'юрі, якого вже двічі перемагав у 2024-му.

Хоча непереможений українець неодноразово говорив про ймовірну битву з Полом-молодшим за правилами змішаних єдиноборств.

