Я недеру йому дупу: Нганну – про потенційний бій з Полом

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну відреагував на потенційний бій з боксером та блогером Джейком Полом (12-2, 7 KO).

Його слова передає Sky Sports

"Спочатку я не був таким зацікавленим у цьому поєдинку. Я не вивчав це питання, але гадаю, що в якийсь момент мені потрібно буде з ним розібратися. Думаю, я зможу надерти йому дупу, якщо дозволите так сказати.

Звичайно, я поважаю його як боксера. Я уважно стежив за його кар'єрою від початку, бо спочатку ніхто в нього не вірив. А потім, я думаю, він довів усім, що серйозно налаштований", – сказав Нганну.