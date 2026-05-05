Я недеру йому дупу: Нганну – про потенційний бій з Полом
Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну відреагував на потенційний бій з боксером та блогером Джейком Полом (12-2, 7 KO).
Його слова передає Sky Sports
"Спочатку я не був таким зацікавленим у цьому поєдинку. Я не вивчав це питання, але гадаю, що в якийсь момент мені потрібно буде з ним розібратися. Думаю, я зможу надерти йому дупу, якщо дозволите так сказати.
Звичайно, я поважаю його як боксера. Я уважно стежив за його кар'єрою від початку, бо спочатку ніхто в нього не вірив. А потім, я думаю, він довів усім, що серйозно налаштований", – сказав Нганну.
Нганну наступний бій проведе проти Філіпе Лінса 16 травня в Лос-Анджелесі в межах шоу MVP.
Раніше повідомлялося, що Джейк Пол може достроково завершити кар'єру боксера через важкі наслідки травм, отриманих в бою з Джошуа. В очному протистоянні Ей Джей нокаутував блогера в шостому раунді.