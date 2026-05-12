Подивимося, що скажуть лікарі: Джейк Пол допустив завершення кар'єри

Популярний блогер та боксер Джейк Пол (12-2, 7 KO) може завершити спортивну кар'єру після оголошення висновків лікарів.

Про це 29-річний американець повідомив журналісту Аріелю Гельвані.

Пол зізнався, що через ускладнення, пов'язані з переломом щелепи, він може більше ніколи не вийти в ринг чи октагон.

"За кілька днів мені зроблять нові знімки щелепи, щоб зрозуміти, як проходить загоєння. Подивимося, що скажуть лікарі і чи зможу я взагалі ще битися. Такий варіант точно не можна виключати. Думаю, все залежить від того, як саме зростеться кістка. Тут у мене ще й бракує зуба, і майже впевнений, що доведеться ставити імплант. Нам просто треба зачекати і зрозуміти, яке рішення буде для мене найрозумнішим", – сказав Пол.

Нагадаємо, що Джейк Пол отримав важку травму щелепи в бою з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Блогеру провели складну операцію, поставивши дві титанові пластини та видаливши кілька зубів. Згодом Полу довелося знову лягти на операційний стіл, оскільки з'явилися ускладнення: пластини та гвинти почали зміщуватися.

Паралельно з лікуванням Джейк анонсував нові поєдинки проти зіркових бійців, у тому числі з Олександром Усиком за правилами ММА.