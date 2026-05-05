Шалені два тижні і розбитий Ламборгіні: зіркова ковзанярка і Джейк Пол поділилися кадрами з відпочинку

Олімпійська чемпіонка Ютта Лердам поділилася яскравими кадрами відпочинку у США разом зі своїм нареченим Джейком Полом.

Пара провела разом мандруючи близько двох тижнів і, схоже, використала цей час на максимум.

У соцмережах Лердам показала, як вони відвідували боксерські поєдинки, відпочивали, розважалися та навіть встигли потрапити у гучну історію з автомобілем – у пості з'явилися кадри з розбитим Lamborghini.

Окрім цього, закохані ділилися моментами прогулянок і спільного дозвілля, демонструючи атмосферу свого насиченого відпочинку.

Нагадаємо, пара познайомилася завдяки Instagram, після того як Пол запросив Ютту на свій подкаст. Їхні стосунки стали публічними у квітні 2023 року, через два місяці після поразки Джейка в ринзі від Томмі Ф'юрі.

У березні 2025 року ютубер зробив коханій пропозицію руки та серця на мальовничій локації, і ковзанярка сказала "так".