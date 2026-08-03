Новозеландський боксер натякнув на повернення у ринг після скандалу з кокаїном

Колишній чемпіон світу у гевівейті Джозеф Паркер (36-4, 24 KO) заговорив про свій можливий наступний бій.

До можливих суперників боксер звернувся у своєму профілі у Фейсбук.

Новозеландець натякнув на можливе повернення. Паркер закликав інших бійців вийти проти нього у ринг вже 8 серпня.

"Професійні надважковаговики з усього світу! Хтось із вас готовий полетіти до Нової Зеландії та битися цієї суботи, 8 серпня? Дайте мені знати якомога швидше", – написав Паркер.

Нагадаємо, що після двобою з Фабіо Вордлі, який закінчився перемогою британця нокаутом в 11-му раунді (25 жовтня 2025-го), стало відомо, що Джозеф не пройшов тест на наркотики. Паркер отримав позитивний результат на кокаїн, хоча він весь час наполягав на своїй невинності.

Раніше повідомлялося, що кокаїн не вважається допінговою речовиною, що покращує спортивні результати, а дискваліфікація Паркера може бути до двох років. Новозеландець вже розповідав, що немає чітких термінів його повернення на профі-ринг.