Чемпіон Бокс

Паркер назвав фаворита поєдинку між Вордлі та Дюбуа

Олександр Булава — 6 травня 2026, 17:55
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Джозеф Паркер вважає Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) фаворитом протистояння з Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Про це він сказав у коментарі Playbook Boxing.

"Я віддаю перевагу Дюбуа. У моєму бою з Вордлі було кілька нюансів. Відчуваю, що я не показав свій максимум – виступив десь на 50−60% від того, на що я насправді здатний. Думаю, Вордлі мав нокаутувати мене ще раніше [11-го раунду].

Я відчуваю, що між ними є суттєва різниця, у Дюбуа інша боксерська школа. Вордлі досяг неймовірних висот, але він виріс у забезпеченому середовищі. У Дюбуа ж є ця природна міць і агресія", – сказав Паркер.

Бій Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня 2026 року у Манчестері. Це буде перший захист поясу WBO для Фабіо. Джаррелл Міллер висловився про майбутню зустріч.

Напередодні Вордлі розкрив план на бій із Дюбуа.

