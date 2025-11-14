Паркер провалив тест на кокаїн у день поєдинку з Вордлі
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі з Нової Зеландії, Джозеф Паркер (36-4, 24 KO) провалив допінг-тест у день свого бою з Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).
Першим про це повідомило видання The Sun. Пізніше інформацію підтвердили Sky Sports та Ring Magazine.
33-річний боксер пройшов тестування в Добровільному антидопінговому агентстві (VADA). Результат аналізу був оприлюднений у п'ятницю вранці.
Згідно з тестуванням, в аналізі була виявлена метаболічна речовина бензоілецогонін – похідна кокаїну.
Сліди метаболіту кокаїну зазвичай залишаються в сечі протягом приблизно чотирьох днів. Це означає, що Паркер, ймовірно, контактував з речовиною під час останнього тижня підготовки до бою.
Хоча кокаїн не вважається допінговою речовиною, що покращує спортивні результати, випадок буде розглянутий UK Anti‑Doping (UKAD) та British Boxing Board of Control (BBBoC). Паркер може бути дискваліфікований на строк до двох років.
Команда Паркера наразі має можливість вимагати аналізу B-зразка, але зазвичай результати A і B зразків співпадають.
Нагадаємо, поєдинок між Вордлі та Паркером відбувся 25 жовтня у Лондоні. Британський боксер, який вважався аутсайдером у цьому поєдинку зумів достроково перемогти новозеландця.