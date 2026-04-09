Українська правда
Немає конкретних термінів: Паркер – про своє повернення

Олександр Булава — 9 квітня 2026, 19:22
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Джозеф Паркер (36-4, 24 KO) оцінив своє майбутнє в боксі.

Про це він розповів у коментарі TalkSport.

Після бою з Фабіо Вордлі стало відомо, що Паркер не пройшов тест на наркотики та отримав позитивний результат на кокаїн, хоча новозеландець весь час наполягав на своїй невинності.

Через шість місяців не ухвалено остаточне рішення у цьому питанні.

"Наразі ми проходимо певний процес. Сподіваюся, що як тільки це буде з'ясовано, я зможу повернутися, а до того часу мені потрібно чекати і бути терплячим. Конкретних термінів немає – я просто маю чекати, подивитися на результат і зрозуміти, що буде далі.

Я був здивований, думаю, ви теж були здивовані. Ми просто чекаємо, що станеться. Не можна отримати остаточний результат, поки не буде ухвалено рішення, тож мені потрібно бути терплячим і чекати", – сказав Паркер.

Нагадаємо, поєдинок між Вордлі та Паркером відбувся 25 жовтня у Лондоні. Британський боксер, який вважався аутсайдером у цьому поєдинку зумів достроково перемогти новозеландця.

