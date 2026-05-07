Паркер зізнався, чи вірить в апсет у поєдинку Усика з Верховеном

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Джозеф Паркер (36-4, 24 KO) поділився думками про бій Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Його слова передає Playbook Boxing.

Новозеландець вважає, що в цьому поєдинку немає інтриги. Також він загалом висловився про завершальний етап кар'єри українського бокера.

"Те, чого Усик досягнув у своїй кар'єрі, неймовірно. Тож поєдинок, який він проведе наступним – це просто один із тих боїв, які він сам обрав. Я не хочу говорити, що його суперник – лайно, але різниця між тим, звідки він прийшов, і рівнем битви з Усиком – дуже відчутна. Думаю, він просто хоче битися з тими, з ким хоче. Він сказав, що спочатку проведе бій з цим хлопцем, потім з переможцем поєдинку Вордлі – Дюбуа та з Тайсоном Ф'юрі. Якщо це його три бої, то подивимося, чи доведе він цю справу до кінця", – сказав Паркер.

Нагадаємо, що поєдинок Усика з Верховеном відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Напередодні очікуваннями від цього протистояння поділився нідерландський кікбоксер. Він оцінив свою готовність до бою з українським боксером.