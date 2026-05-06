Паркер – про своє усунення після допінгового скандалу: Гадаю, відсторонений тільки в Англії

Колишній чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер (36-4, 24 КО) розповів, чи є якісь нові новини щодо його відсторонення від боксу.

Його слова передає Playbook Boxing.

Після бою з Фабіо Вордлі, який відбувся 25 жовтня 2025-го, стало відомо, що новозеландець не пройшов тест на наркотики та отримав позитивний результат на кокаїн, хоча Джозеф весь час наполягав на своїй невинності.

Нагадаємо, що цей двобій закінчився перемогою британця в 11-му раунді.

"Ми просто проходимо цей процес. Потрібно набратись терпіння. Ми надали все, що могли, відповідним сторонам. Ми просто чекаємо на відповідь. Я ніколи раніше через подібне не проходив, тому навіть не впевнений, скільки часу це займе. Але ми вже надали всі докази і все, що нам потрібно було надати, щоб допомогти вирішити це питання", – сказав Паркер.

Новозеландський боксер припустив, що йому могли заборонити боксувати на території Великої Британії, але в інших країнах він, можливо, може виходити на ринг.

"Гадаю, відсторонений тільки в Англії, бо моя боксерська ліцензія з Нової Зеландії. Це, наскільки я розумію. Я теж не знаю. Я мав би знати. Але коли я був в Англії, мені не дозволялося тренуватися з іншими бійцями або допомагати їм лише тому, що мене мали відсторонити", – додав Джозеф.

Раніше повідомлялося, що кокаїн не вважається допінговою речовиною, що покращує спортивні результати, а дискваліфікація Паркера може бути до двох років. Новозеландець вже розповідав, що немає чітких термінів його повернення на профі-ринг.