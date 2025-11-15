Я не вживав жодних заборонених речовин: Паркер – про провалену допінг-пробу

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Джозеф Паркер (36-4, 24 KO) вперше відреагував на провалений допінг-тест.

Про це боксер розповів в Instagram.

"Я хочу прокоментувати сьогоднішні новини. Перед моїм нещодавнім боєм я добровільно здав тест, і тепер мені повідомили, що він дав позитивний результат. Це стало для мене справжньою несподіванкою. Я не вживав жодних заборонених речовин, не вживаю допінг-препарати та не підтримую їх використання. Я повністю співпрацюю з процесом, який зараз триває, і впевнений, що розслідування очистить моє ім'я. Коли розслідування завершиться, я буду говорити відкрито та відповідати на запитання", – сказав Паркер.

Зазначимо, що відповідно до інформації ЗМІ, у пробі новозеландця знайшли сліди кокаїну. Сліди метаболіту кокаїну зазвичай залишаються в сечі протягом приблизно чотирьох днів. Це означає, що Паркер, ймовірно, контактував з речовиною під час останнього тижня підготовки до бою.

Хоча кокаїн не вважається допінговою речовиною, що покращує спортивні результати, випадок буде розглянутий UK Anti‑Doping (UKAD) та British Boxing Board of Control (BBBoC). Паркер може бути дискваліфікований на строк до двох років.

Команда Паркера наразі має можливість вимагати аналізу B-зразка, але зазвичай результати A і B зразків збігаються.

Нагадаємо, поєдинок між Вордлі та Паркером відбувся 25 жовтня у Лондоні. Британський боксер, який вважався аутсайдером у цьому поєдинку зумів достроково перемогти новозеландця.