Паркер пояснив, чому Джошуа не обрав Вайлдера для проміжного бою

Колишній чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер (36-4, 24 КО) висловився про те, що Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) не буде боксувати проти Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО) у проміжному бою.

Його слова наводить Playbook Boxing.

Найближчим суперником Ей Джея буде 35-річний албанець Крістіан Пренга. Новозеландець розповів, чи був би "Бронзовий бомбардувальник" надто небезпечним для такого двобою британця.

"Бій Чісора – Вайлдер був одним із тих, які досить важко дивитися. Так, обидва хлопці свого часу були дуже небезпечними, потужними панчерами, агресивними. Ніколи не знаєш, напевно. Вайлдер все ще може завдати сильного удару і спіймати Джошуа, розумієте? Тому я думаю, що вони роблять розумно, вибираючи бій, де він може вийти і показати себе, перевірити себе, а потім, сподіваюся, це переросте у більший бій з Тайсоном Ф'юрі", – заявив Паркер.

Раніше промоутер Едді Гірн розповідав, що для проміжного бою Ентоні не шукали небезпечних суперників.

Поєдинок Джошуа – Пренга запланований на 25 липня 2026 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Після чого Ей Джей повинен побитись із Тайсоном Ф'юрі. Британська битва відбудеться у четвертому кварталі 2026 року.

Нагадаємо, що у своїй останній зустрічі Джошуа нокаутував шоумена Джека Пола у шостому раунді, а після потрапив у смертельну ДТП. Ентоні готується до протистояння у таборі Олександра Усика.

Натомість Вайлдер у своєму крайньому бою переміг Дерека Чісору.