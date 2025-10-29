Пак'яо повідомив про переговори з командою Ломаченка щодо виставкового поєдинку

Легендарний ексчемпіон світу Менні Пак'яо повідомив, що він та його команда продовжують переговори з Василем Ломаченком щодо можливого виставкового поєдинку.

Слова філіппінця наводить Second Out.

"Тривають переговори щодо виставкового бою із Ломаченком – не справжнього конкурентного поєдинку, а саме показового. Що стосується Мейвезера – ми спілкуємось про справжній бій", – розповів Пак'яо.

Василь Ломаченко завершив кар'єру в червні цього року. Український боксер неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. Зокрема, нещодавно він зустрівся з митрополитом УПЦ МП, до того – інвестував гроші в російську компанію.

Нагадаємо, нещодавно Пак'яо повернувся в ринг. 20 липня його бій проти Барріоса завершився внічию за рішенням суддів. Після бою Пак'яо заявив, що якщо Флойд Мейвезер повернеться з пенсії, то вони можуть провести ще один поєдинок.

Раніше менеджер Ломаченка заявив, що йому та його клієнту не цікава пропозиція Пак'яо.