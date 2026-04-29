Ексчемпіон дав прогноз на дуель Мейвезер – Пак'яо: Переможе той, хто підійде до бою менш побитим

Колишній чемпіон світу з боксу Ерік Моралес (52-9, 36 KO) поділився своєю думкою щодо реваншу між Менні Пак'яо (62-8-3, 39 KO) та Флойдом Мейвезером-молодшим (50-0, 27 KO).

Його слова наводить Fight Hub TV.

Мексиканець вважає, що вони вже не в тому віці, щоб битися на професійному рингу. Також він заперечив свою участь в андеркарді вечора боксу Мейвезер – Пак'яо.

Також Моралес припустив, хто може вийти переможцем у цьому протистоянні.

"Я вважаю, що ми вже не в тому віці, щоб битися. Але що ж, це такий собі формат – щось середнє між виставковим боєм і справжнім поєдинком, не знаю... У будь-якому разі, це буде цікаво. Переможе той, хто підійде до бою менш побитим і хто буде бодай трохи швидшим, не знаю", – заявив Ерік.

Стрімінгова платформа Netflix інформувала, що протистояння Пак'яо – Мейвезер-молодший заплановане на 19 вересня 2026 року у "Сфері" в Лас-Вегасі.

Перший бій між Менні та Флойдом відбувся ще у травні 2015-го. У ньому Мейвезер-молодший тріумфував за одноголосним рішенням суддів.

