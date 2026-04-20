Ексчемпіон світу спрогнозував переможця бою Пак'яо – Мейвезер

Колишній чемпіон Едріен Бронер (35-5-1, 24 КО) висловився про протистояння Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО) та Флойда Мейвезера-молодшого (50-0, 27 КО).

Його цитує Boxing News 24/7.

36-річний американець робить ставку на легендарного філіппінця.

"Я думаю, що це буде корисним. Це буде чудовий бій для перегляду. Пак'яо точно прийде перемагати, тож буде захопливий поєдинок. Я все ще не думаю, що він зможе перемогти Флойда хай там що. Але не можу дочекатися, щоб побачити його", – сказав Бронер.

Стрімінгова платформа Netflix інформувала, що протистояння Пак'яо – Мейвезер-молодший заплановане на 19 вересня 2026 року у "Сфері" в Лас-Вегасі.

Перший бій між Менні та Флойдом відбувся ще у травні 2015-го. У ньому Мейвезер-молодший тріумфував за одноголосним рішенням суддів.

Раніше американський боєць розповідав, що майбутній реванш не матиме статусу офіційного поєдинку.