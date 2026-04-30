Дата та місце реваншу Мейвезера та Пак'яо можуть змінитися

Реванш між ексчемпіонами світу Флойдом Мейвезером-молодшим (50-0, 27 KO) та Менні Пак'яо (62-8-3, 39 KO) наразі перебуває на етапі перенесення з арени "The Sphere", також може змінити дата поєдинку.

Про це повідомляє BoxingScene.

Нараз розглядається перенесення до одного з об'єктів мережі MGM – або T-Mobile Arena, або MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасі.

Також розглядають зміну дати поєдинку, замість 19 вересня бій може відбутися в середині серпня.

"Не було жодного сенсу проводити бій у The Sphere — вона не пов'язана з казино", — зазначив посадовець на умовах анонімності через триваючі переговори.

Відомо, що на 19 вересня в T-Mobile Arena заплановано захід iHeart Radio, тоді як 15 серпня арена вільна – саме це вікно розглядають для проведення реваншу.

Стрімінгова платформа Netflix інформувала, що протистояння Пак'яо – Мейвезер-молодший заплановане на 19 вересня 2026 року у "Сфері" в Лас-Вегасі.

Перший бій між Менні та Флойдом відбувся ще у травні 2015-го. У ньому Мейвезер-молодший тріумфував за одноголосним рішенням суддів.

Раніше американський боєць розповідав, що майбутній реванш не матиме статусу офіційного поєдинку.