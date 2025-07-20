Дивне рішення суддів: Пак'яо та Барріос влаштували 12 яскравих раундів боксу

У ніч з 19 на 20 липня 2025 року у Лас-Вегасі, штат Невада, США, відбувся бій легендарного Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО) та Маріо Барріоса (29-2-2, 18 КО).

Поєдинок завершився внічию рішенням більшості суддів.

46-річний "Пекмен", який не виходив на ринг майже чотири роки, добре розпочав зустріч. Перші два раунди залишилися за філіппінцем.

У третьому раунді Барріос довів, що молодший на 12 років. Йому вдалося кілька разів за рахунок реакції влучити по легенді. У раунді №4 американець чудово рухався на ногах. Ймовірно, і ця трихвилинка за ним.

Пак'яо провів кілька комбінацій. Барріос іноді стає занадто інертним. Наприкінці 5 раунду чинний чемпіон завдав чудових влучань у корпус легенди.

Шостий раунд почався не дуже активно. Під кінець Маріо знову був кращим. Схоже, 46-річному Менні важко три хвилини проводити на одному рівні.

Слабкий сьомий раунд від Маріо. Такими темпами "Пекмен" може й забрати чемпіонський титул.

Розвиває успіх Пак'яо у наступні три хвилини. Взагалі не помітно, що філіппінцю до 50 років рукою подати.

.@Boxer_Barrios and @MannyPacquiao trade at the end of RD8, with Barrios shooting the Jab and Manny dancing around el Azteca.



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Раунд №9. Кілька потужних викидів від вікового претендента доходить до цілі. Барріос відповідає ударами по корпусу та голові, але замало роботи. За активність раунд треба зараховувати Менні.

У 10 раунді обидва проявили характер. Кращим був усе-таки Маріо. Поки що це найкращі 3 хвилини від володаря пояса.

Ох, дуже "важко дихає" Менні. Попереду 12 раунд. Барріоса, схоже, врятує тільки нокаут. Кут кричить йому: "Ніякої **** поваги!".

Маріо тиснув, контролював центр рингу. Вирішальні три хвилини за ним, але чи вистачить для перемоги?

Нічия! Дивне рішення суддів. Глядачі зустрічають свистом. Утім, вони весь поєдинок активніше підтримували саме Менні.

Бокс – бій за титул WBC у напівсерденій вазі (до 66,7 кг)

Менні Пак'яо (Філіппіни) – Маріо Барріос (США) MD12 (114:115, 114:114, 114:114)

Нагадаємо, що в андеркарті бою Барріос – Пак'яо Себастьян Фундора достроково переміг Тіма Цзю.

Також у Лас-Вегасі відбулося повернення Гері Расселла-молодшого. Колишній суперник Василя Ломаченка здобув перемогу яскравим нокаутом.