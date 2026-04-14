Статус непереможеного – його головний важіль, – Пак'яо розкрив найбільший страх Мейвезера

Софія Кулай — 14 квітня 2026, 10:05
Колишній чемпіон світу Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО) розповів, чому Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 КО) відмовляється проводити із ним повноцінний офіційний бій.

Його слова передає Inside Ring Show.

Філіппінський боксер переконаний, що американець боїться програти та зіпсувати свій ідеальний рекорд.

"Флойд боїться програти, бо статус непереможеного – його головний важіль, який дозволяє йому їздити й проводити виставкові бої. Але якщо цей рекорд буде зіпсовано, то чим він ще зможе користуватися як важелем, щоб їздити так далі?" – заявив Пак'яо.

Стрімінгова платформа Netflix інформувала, що протистояння Пак'яо – Мейвезер-молодший заплановане на 19 вересня 2026 року у "Сфері" в Лас-Вегасі.

Перший бій між Менні та Флойдом відбувся ще у травні 2015-го. У ньому Мейвезер-молодший тріумфував за одноголосним рішенням суддів.

Раніше американський боєць розповідав, що майбутній реванш не матиме статусу офіційного поєдинку. Водночас філіппінець відреагував на можливе зірвання поєдинку.

Читайте також :
У команді Пак'яо назвали дедлайн фінального узгодження реваншу проти Мейвезера
У команді Пак'яо назвали дедлайн фінального узгодження реваншу проти Мейвезера
Пак'яо відреагував на можливе зірвання бою проти Мейвезера
Жодного виставкового бою: Пак’яо – про реванш з Мейвезером
Це не справжній бій: Мейвезер – про реванш з Пак'яо
Ф'юрі – про бій Пак'яо – Мейвезер: Якщо ти справді настільки багатий і забезпечений, то не захочеш битися у 50 років

Останні новини