Ортіс – Мадрімов: двобій в Ер-Ріяді з українською перспективою

Саудівські шейхи продовжують бавитися у спорт великих досягнень. 22 лютого нас очікує неймовірний вечір боксу в межах Riyadh Season. Чи могли ми ще років п'ять тому сподіватися на боксерські події з таким складом карду? Три бої за титул "тимчасових" чемпіонів, дві повноцінно чемпіонські сутички і, зрештою, Бетербієв з Біволом проведуть реванш за абсолют в напівважкій вазі.

У цей неймовірний вечір боксу нас особливо будуть цікавити один поєдинок. Вірджил Ортіс захищатиме пояс "тимчасового" чемпіона в першій середній вазі за версією WBC. Суперником американця буде узбекистанський боєць Ісраїл Мадрімов.

Переможець виходить на обов'язкового претендента – українця Сергія Богачука. Однак останнього лише за минулий рік двічі "кинули" з поєдинками, тому на сто відсотків впевненості немає. Але уважно дивитимемося цей бій з огляду на можливість української перспективи.

Звичайно ми могли б поговорити в цьому контексті і про поєдинок між Даніелем Дюбуа проти досвідченого новозеландця Джозефа Паркера, адже в разі перемоги британця майже напевно світ побачив би нове протистояння за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком та представником "туманного альбіону".

Однак за кілька днів до бою Дюбуа захворів, чим зруйнував усі плани Туркі Аль-Шейха, який навіть запросив українського чемпіона в Саудівську Аравію. Замість нього з Паркером битиметься Мартін Баколе, який може скористатися шансом засяяти на великій сцені.

Однак бій Паркер – Баколе нам уже не так цікавий, з огляду на те, що на долю Усика це вплинути не має, а тому перейдемо до поєдинку між Вірджилом Ортісом та Ісраїлом Мадрімовим.

Ортіс – Мадрімов: очікуємо наступного суперника Богачука?

Ставимо підзаголовок під величезний знак питання. Сергію вже багато що обіцяли, але поки що він перебуває лише у статусі "переможця фінального елімінатора". Начебто передбачається, що Богачук битиметься з тріумфатором бою Ортіс – Мадрімов.

Переможець того двобою вийде на Фундору. Але що завадить тому самому Фундорі підібрати собі іншого опонента? От у березні він б'ється з Чордейлом Букером, а далі підбере якогось "грошовитого" опонента.

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Хай там як, поєдинок Вірджила Ортіса з Ісраїлом Мадрімовим – справжня прикраса майбутнього вечора боксу.



Ортіс Мадрімов Вік 26 років 30 років Зріст 178 см 174 см Розмах рук 178 см 174 см Професійний рекорд 22-0, 21 KO 10-1-1, 7 KO Стійка Ортодокс Ортодокс

Очікування букмекерів

Букмекерські оцінки цього протистояння є достатньо рівними. Перемога американця оцінюється коефіцієнтом 1.80, а узбекистанського боксера – 2.02.

Окрім всього, експерти тут очікуються повні 12 раундів. На те, що двобій пройде повну дистанцію, ставки приймаються за 1.50. На дострокове завершення можна поставити за 2.50.

Найімовірніший результат – перемога Ортіса за очками йде за 2.87. Виграш за підсумком суддівських оцінок Мадрімова оцінюється в 3.25. Дострокові перемоги бійців відповідно йдуть за 4.33 і 5.00.

Отже, інтрига закручена максимально. Пригадаємо, що Сергій Богачук йшов перед двобоєм з Вірджилом Ортісом як абсолютний андердог. Зрештою українець став першим боксером, що не програв американцеві достроково. Ба більше, Ортіс навіть не забрав одноголосне рішення, задовольнившись більшістю голосів.

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Очікуємо яскраве видовище

Важко передбачити, як складеться двобій, якщо навіть букмекери не можуть визначити фаворита. Будемо просто очікувати на яскраве видовище. Не забуваємо, що американець – потужний нокаутер. Так, цей статус йому трошки зіпсував наш Богачук, але запис у 21 нокаут у 22 поєдинках залишається винятковим для першої середньої ваги.

Перед 2024 роком Ортіс брав тривалу паузу, пов'язану з проблемами зі здоров'ям. Але в поєдинку із Сергієм він довів, що повністю готовий до 12-раундового інтенсивного протистояння з потужними суперниками. Також було помітно, що тренер з боксером обрали правильну тактику двобою з потужним і технічним українцем.

Узбекистанець також володіє серйозним технічним і ударним потенціалом. В аматорах до найвищих титулів не добрався, але в професіоналах порівняно швидко підійшов до чемпіонських боїв. В пам'яті більше спливає не його тріумф проти Магомеда Курбанова, коли Ісраїл взяв чемпіонський пояс WBA, а останній поєдинок з Теренсом Кроуфордом...

Мадрімов виглядав досить пристойно, хоча за передматчевими котируваннями букмекерів був безумовним андердогом. Після бою залишилося багато питань: чи то узбек виявився настільки майстерним опонентом, чи американцеві просто не вистачило фізичної міці, адже він виступав вже в четвертій для себе ваговій категорії. Сам Ісраїл поразку не визнав, хоча рішення суддів було одностайним, та й, чесно кажучи, доволі справедливим.

Тепер в узбекистанця є чудовий шанс довести, що його обікрали в бою з Кроуфордом, а він є дійсно майстром найвищого рівня. Очікуємо захопливий у стилістичному плані двобій. Насправді пара Ортіс – Мадрімов може видати набагато цікавіший поєдинок, ніж ті самі Бетербієв з Біволом.

Видатний вечір боксу: шейхи тільки набирають обертів?

Черговий аравійський івент можна подивитися на сервісі DAZN, сплативши за це біля 26 американських доларів. Чи багато це за сім чемпіонських поєдинків? Питання риторичне.

Також Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

Цікаво, чи будуть шейхи нарощувати оберти і наступну подію Riyadh Season зроблять ще потужнішою? Можливо, за участі українських чемпіонів і претендентів. Поки що ж слідкуємо за потенційними опонентами наших боксерів і насолоджуємося яскравим видовищем.