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Усик прибув у Саудівську Аравію

Олександр Булава — 21 лютого 2025, 15:46
Усик прибув у Саудівську Аравію
Олександр Усик
Getty Images

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) прибув у Саудівську Аравію, де відвідає вечір боксу.

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді відбудеться бій надважковаговиків Джозефа Паркера та Мартіна Баколе, а також Чжан Чжилей – Агіт Кабаєл.

Напередодні зі свого поєдинку знявся чемпіон IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO). Очікувалось, що переможець поєдинку Дюбуа – Паркер стане наступним суперником Усика.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

Олександр Усик

Олександр Усик

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