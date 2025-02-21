Усик прибув у Саудівську Аравію

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) прибув у Саудівську Аравію, де відвідає вечір боксу.

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді відбудеться бій надважковаговиків Джозефа Паркера та Мартіна Баколе, а також Чжан Чжилей – Агіт Кабаєл.

Напередодні зі свого поєдинку знявся чемпіон IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO). Очікувалось, що переможець поєдинку Дюбуа – Паркер стане наступним суперником Усика.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.