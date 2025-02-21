Бетербієв – Бівол: усе про бій за титул абсолютного чемпіона світу

Представник Канади Артур Бетербієв зустрінеться з киргизстанським боксером Дмитром Біволом у бою-реванші за беззаперечний титул чемпіона світу.

12-раундовий поєдинок відбудеться у напівважкій вазі, що означає, що вагова межа становитиме 79,4 кг. На кону стоятимуть пояси IBF, WBA, WBC та WBO.

Коли відбудеться бій

Бій заплановано в ніч з суботи 22 лютого на неділю 23-го 2025 року, на арені Kingdom Arena, Ер-Ріяд.

У андеркарді відбудеться бій Джозефа Паркера та Мартіна Баколе за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі. Зауважимо, що до цього організатори вечору боксу планували провести бій між чемпіоном світу Даніелем Дюбуа та Паркером, однак перший захворів за кілька днів до двобою

Окрім цього, в Ер-Ріяді відбудеться бій Вірджила Ортіса-молодшого та Ісраїла Мадрімова, бій Карлоса Адамеса та Хамзаха Шираза за титул чемпіона світу за версією WBC в середній вазі, бій Джошуа Буаці та Каллума Сміта, поєдинок за титул тимчасового чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC між Чжилеєм Чжаном та Агітом Кабаєлом, а також бій Шакура Стівенсона та Джоша Падлі за титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBC.

Профіль боксерів

Артур Бетербієв (40 років, Росія). Рекорд: 21 перемога, 0 поразок і 0 нічиїх, 20 нокаутів.

Дмитро Бівол (40 років, Киргизстан) Рекорд: 23 перемоги, 1 програш та 0 нічиїх. 12 перемог він здобув нокаутом.

Обидва боксери мають ортодоксальну стійку.

An intense face-off between Artur Beterbiev and Dmitry Bivol ahead of their rematch on Saturday. pic.twitter.com/yKuEUHNT7G — Ring Magazine (@ringmagazine) February 20, 2025

Статистика бою

Статистика свідчить про те, що Бетербієв має величезну перевагу в силі над Біволом, маючи 95% нокаутів проти 52% у Бівола.

Артур Бетербієв старший за Бівола на 6 років, йому 40. Бетербієв має мінімальну перевагу в довжині рук – 2,5 см.

Бетербієв попри значний вік менш досвідчений боєць, він провів на 3 бої менше і дебютував у 2013 році, на 1 рік і 5 місяців раніше, ніж Бівол, чий перший професійний бій відбувся у 2014 році. Він провів на 92 раунди менше професійних боїв, загалом 110 проти 202 у Бівола.

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Форма "не російських боксерів"

Бетербієв залишається непереможеним на професійному рингу, зупинивши 4 зі своїх останніх 5 опонентів нокаутами. Уперше в кар'єрі росіянин не зумів нокаутувати суперника саме в поєдинку з Біволом, який пройшов 12 раундів, Бетербієв виграв рішенням більшості суддів.

Раніше він переміг Каллума Сміта 13 січня 2024 року в бою за титули чемпіона світу за версіями IBF, WBC і WBO в напівважкій вазі. До цього він здолав Ентоні Ярда 28 січня 2023 року технічним нокаутом у 8-му раунді.

Бівол зазнав поразки саме від Бетербієва у своєму останньому бою на професійному рингу, нокаутувавши одного суперника з останніх 5.

До бою з росіянином, що виступає під прапором Канади, киргиз переміг Маліка Зінада 1 червня 2024 року технічним нокаутом в 6-му раунді в бою за титул чемпіона світу за версією WBA. До цього він переміг Ліндона Артура 23 грудня 2023 року одноголосним рішенням суддів, таким же чином Біволу програв Гільберто "Зурдо" Рамірес 5 листопада 2022 року.

До цього Бівол сенсаційно переміг Канело Альвареса 7 травня 2022 року одноголосним рішенням суддів та Умара Саламова 11 грудня 2021 року.

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Активність боксерів

З точки зору останньої активності, Дмитро Бівол провів більше боїв, ніж Артур Бетербієв.

І Бетербієв, і Бівол востаннє билися 4 місяці та 10 днів тому.

Останні 5 боїв Бетербієва відбулися за 3 роки, 2 місяці і 5 днів, що означає, що він бився приблизно кожні 7 місяців і 20 днів. У цих боях він провів загалом 38 раундів, тобто вони тривали в середньому 7,6 раунди.

Останні 5 боїв Бівола відбулися за 2 роки, 9 місяців і 15 днів, тобто він бився в середньому кожні 6 місяців і 23 дні. У цих боях він провів загалом 54 раунди, що означає, що вони тривали в середньому 10,8 раундів.

Спадок

Артур Бетербієв підходить до поєдинку в статусі абсолютного чемпіона світу, зумівши об'єднати всі чотири пояси після перемоги над Дмитром Біволом у жовтні.

Росіянин став першим за 21 рік боксером, який зумів зібрати всі пояси в напівважкій ваговій категорії, до цього цим титулом володів Рой Джонс у 1999-2003 роках.

Бівол зумів попри свою поразку зумів стати першим суперником Бетербієва в історії, який пройшов усю дистанцію та не був нокаутованим.

Представник Киргизстану має можливість також заволодіти званням абсолюта, у разі перемоги над російським боксером.

Бетербієв – Бівол Getty Images

Коментарі

Бетербієв: "Я ніколи не заглядаю в майбутнє. Можливо, у суботу буде найкращий мій виступ у кар'єрі, хто знає? Подивимося. Люди можуть говорити будь-що, мені все одно. Моє завдання – виступити краще, ніж минулого разу. Ми повинні були вчитися, беручи до уваги помилки, допущені у першому бою. Подивимося, що станеться цього разу. Незабаром побачимось".

Бівол: "Я не впевнений, що ми зможемо показати велику різницю з першим боєм, бо ти не можеш вивчити щось нове за такий короткий час. Але ми зможемо бути швидшими, трохи агресивнішими, жорсткішими. Звісно, ​​я хочу помститися. Глибоко всередині цього хочу, але намагаюся контролювати ці емоції, намагаюся стояти на землі, думати холодною головою, працювати розумно без бажання помсти".

О котрій годині розпочнеться бій?

Вихід російських боксерів на ринг запланований на 01:00 неділі, 23 лютого, за київським часом.

Де дивитися поєдинок?

Офіційної трансляції поєдинку в Україні не буде. Єдиним легальним способом перегляду бою є сервіс DAZN. Вартість трансляції складає 25,00 доларів або 1,029 грн.

Прогноз букмекерів на бій

Букмекери дають мінімальну перевагу молодшому на 6 років Біволу та вважають саме його фаворитом протистояння:

Перемога Бівола – 1,94;

Перемога Бетербієва – 2,12.