Бівол – Бетербієв: онлайн-трансляція вечору бою в Саудівській Аравії

Увечері 22 лютого відбудеться "вечір боксу сторіччя" в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді.

У головній події представник Канади, росіянин, Артур Бетербієв зустрінеться з киргизстанським боксером Дмитром Біволом у бою-реванші за беззаперечний титул чемпіона світу.

12-раундовий поєдинок відбудеться у напівважкій вазі, що означає, що вагова межа становитиме 79,4 кг. На кону стоятимуть пояси IBF, WBA, WBC та WBO.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію вечора боксу.

У андеркарді відбудеться бій Джозефа Паркера та Мартіна Баколе за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі.

Зауважимо, що до цього організатори вечора боксу планували провести поєдинок між чемпіоном світу Даніелем Дюбуа та Паркером, однак перший захворів за кілька днів до двобою

Окрім цього, в Ер-Ріяді відбудеться бій Вірджила Ортіса-молодшого та Ісраїла Мадрімова, бій Карлоса Адамеса та Хамзаха Шираза за титул чемпіона світу за версією WBC в середній вазі, бій Джошуа Буаці та Каллума Сміта. Поєдинок за титул тимчасового чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC між Чжилеєм Чжаном та Агітом Кабаєлом, а також бій Шакура Стівенсона та Джоша Падлі за титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBC.