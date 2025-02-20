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Баколе замінить Дюбуа в поєдинку проти Паркера

Олександр Булава — 20 лютого 2025, 21:50
Баколе замінить Дюбуа в поєдинку проти Паркера
Ентоні Джошуа та Мартін Баколе
Getty Images

Конголезький надважковаговик Мартін Баколе (21-1, 16 КО) замінить Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) у поєдинку проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера (35-3, 23 KO).

Про це повідомляє The Ring.

Напередодні Дюбуа знявся з бою через вірусну інфекцію. Бій відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, Мартін у серпні нокаутував раніше непереможного американця Джареда Андерсона. Нещодавно він анонсував бій проти Ентоні Джошуа, який повинен відбутися в Африці.

Паркер свій останній бій провів у березні 2024 року проти Чжана Чжилея. Джозеф двічі побував у нокдауні – у третьому та восьмому раунді, проте зміг виграти бій у китайця роздільним рішенням суддів та став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.

Джозеф Паркер Даніель Дюбуа Мартін Баколе

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