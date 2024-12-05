Це наче жарт: Богачук відреагував на рішення Мадрімова проводити бій з Ортісом

Український боксер Сергій Богачук (24-2, 23 KO) вважає певним жартом те, що Ісраїл Мадрімов (10-1-1, 7 КО) вирішив провести бій 22 лютого проти Вірджіла Отріса, хоча 21 грудня вийде у ринг із Богачуком.

Слова українця цитує Boxingnews24.com.

"Це все виглядає як жарт. Гаразд, якби вони говорили, що може бути після нашого бою... але вони вже офіційно оголосили наступний поєдинок. Для мене це несерйозно.

Ви можете планувати майбутні поєдинки, але це не футбол.

Бокс - зовсім інший вид спорту. Один удар може змінити все, змінити вашу кар'єру. Тож для мене все це несерйозно. Це виглядає як жарт, розумієте? У боксі, ви не можете передбачити, що станеться в наступному бою", – сказав Богачук.