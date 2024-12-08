Порву всіх: Богачук прокоментував відмову Мадрімова від бою

Український боксер Сергій Богачук (24-2, 23 КО) прокоментував рішення Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО) відмовитись від бою через хворобу.

Слова спортсмена наводить Luckypunch.

"Деталей того, що сталось із Мадрімовим, я не знаю. Суперник новий – Ішмаель Девіс. Він непоганий боксер, але не такий, як Мадрімов.

Ми пройшли великий збір, я спарингував із шульгами, із правшами, з високими та низькими боксерами.

Якщо чесно, то я не здивований, адже бокс - це великий бізнес. Проте я зараз у хорошій формі. Дайте мені будь-якого боксера та я порву всіх", – розповів Богачук.