Порву всіх: Богачук прокоментував відмову Мадрімова від бою
Сергій Богачук
instagram.com/sbohachuk
Український боксер Сергій Богачук (24-2, 23 КО) прокоментував рішення Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО) відмовитись від бою через хворобу.
Слова спортсмена наводить Luckypunch.
"Деталей того, що сталось із Мадрімовим, я не знаю. Суперник новий – Ішмаель Девіс. Він непоганий боксер, але не такий, як Мадрімов.
Ми пройшли великий збір, я спарингував із шульгами, із правшами, з високими та низькими боксерами.
Якщо чесно, то я не здивований, адже бокс - це великий бізнес. Проте я зараз у хорошій формі. Дайте мені будь-якого боксера та я порву всіх", – розповів Богачук.
Нагадаємо, що українець проведе свій поєдинок проти Девіса 21 грудня в андеркарті реваншу Усик – Ф'юрі.
Раніше менеджер Сергія висловився с приводу відмови Мадрімова від бою.