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Порву всіх: Богачук прокоментував відмову Мадрімова від бою

Володимир Максименко — 8 грудня 2024, 14:50
Порву всіх: Богачук прокоментував відмову Мадрімова від бою
Сергій Богачук
instagram.com/sbohachuk

Український боксер Сергій Богачук (24-2, 23 КО) прокоментував рішення Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО) відмовитись від бою через хворобу.

Слова спортсмена наводить Luckypunch.

"Деталей того, що сталось із Мадрімовим, я не знаю. Суперник новий – Ішмаель Девіс. Він непоганий боксер, але не такий, як Мадрімов.

Ми пройшли великий збір, я спарингував із шульгами, із правшами, з високими та низькими боксерами.

Якщо чесно, то я не здивований, адже бокс - це великий бізнес. Проте я зараз у хорошій формі. Дайте мені будь-якого боксера та я порву всіх", – розповів Богачук.

Нагадаємо, що українець проведе свій поєдинок проти Девіса 21 грудня в андеркарті реваншу Усик – Ф'юрі.

Раніше менеджер Сергія висловився с приводу відмови Мадрімова від бою.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Сергій Богачук Ісраїл Мадрімов

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